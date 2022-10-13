Маск в своем Twitter-аккаунте уже сменил статус, написав Perfume Salesman (Продавец парфюмерии). Оригинальные духи под названием Burnt Hair имеют запах жженых волос, информирует «НБН».

«Самый лучший аромат на Земле!» — заявил предприниматель.

Ярко-красный флакон аромата, стоимостью в 100 долларов, можно приобрести на сайте компании миллардера The Boring Company. Известно, что поставки парфюма начнутся не ранее 2023 года, однако основатель SpaceX уже заявил о продаже 20 000 бутылочек духов.

Предприниматель пошутил, что с таким именем как у него, вход в парфюмерный бизнес был неизбежен и он не понимает, почему он долго этому сопротивлялся. Отметим, что фамилия Musk в переводе с английского означает «мускус».

Кроме того, гендиректор компании Tesla призвал покупать его духи, чтобы он мог приобрести соцсеть Twitter.

Напомним, что недавно Маск оскандалился в Сети, предложив «мирный» план окончания российско-украинской войны. В связи с этим телеведущий и волонтер Сергей Притула приобрел для миллиардера учебник по истории Украины, деньги на который донатили наши граждане. Шоумен показал книгу, которую он купил для основателя SpaceX.