Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении СтратКом ВСУ в Телеграм.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Буквально час тому назад рашисты решили ударить ракетами по Харькову. Но все три выпущенные ракеты самоликвидировались. Одна из них упала прямо на многоэтажный жилой дом в Белгороде. ВСУ передают огромное спасибо оператору С-300. Вы можете забрать свою заработанную награду по уже хорошо известному вам адресу».

В свою очередь телеграм-каналы России опубликовали видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты в жилой дом. Обломки после удара повредили несколько транспортных средств, которые были припаркованы вблизи многоэтажки.

О жертвах в результате удара пока что нет никакой информации.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что у России истощается современный оружейный арсенал.