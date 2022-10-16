Как информирует «НБН», в заявлении МИД КНР отмечается, что это связано с весьма «серьезной ситуацией безопасности».

Также отмечается, что посольство Китая окажет помощь персоналу дипломатического представительства в Украине эвакуироваться. Также китайцев просят как можно быстрее выйти на связь с посольством, чтобы зарегистрировать свои данные. Кроме того, обратиться к представителям дипмиссии также просят и тех, кто намерен эвакуироваться самостоятельно

Стоит отметить, что подобного рода призыв звучит уже не первый, а во второй раз. В частности, в начале марта месяце, после того, как Путин 24 февраля пошел на полномасштабное вторжение в Украину, посольство Китая призвало своих граждан уехать из Украинского государства.

Напомним, ранее власти Чехии обратились к своим гражданам с призывом покинуть территорию страны-агрессора Российской Федерации.