В частности, как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, согласно заявлению помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, ответ американской стороны в случае применения Российской Федерацией ядерного оружия на украинской территории не будет зависеть от того, будет ли это оружие большого масштаба, или тактическое ядерное оружие.

Так, отвечая на вопрос журналиста относительно того, сочтут ли Штаты применение Кремлем тактического ядерного оружия или подрыв его в черноморских водах менее серьезным, нежели аналогичного оружия только более глобальных масштабов действия, помощник Байдена Джейк Салливан сказал, что между данным оружием «опасно» проводить различия.

Дословно из заявления Джейка Салливана:

«Использование Россией ядерного оружия на фронте в Украинском государстве является именно применением ядерного оружия на поле боя в Украине. Мы не намерены нарезать салями».

Напомним, ранее Джейк Салливан призвал Китай донести до России запрет применения ядерного оружия на территории Украины.