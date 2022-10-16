Как информирует «НБН», в материале СNN говорится, помощник президента Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что Китайская Народная Республика должна послать российскому правительству конкретный сигнал, чтобы в Кремле даже не рассматривали возможность применения ядерного удара по украинской территории.

Дословно из заявления Джейка Салливана:

«Государства, в том числе КНР, должны послать Российской Федерации конкретный сигнал относительно того, что Кремль не должен рассматривать вероятность нанесения ядерного удара во время боевых действий против Вооруженных сил Украины».

Напомним, сегодня ранее мы уже писали о том, что во внешнеполитическом ведомстве Китая призвали своих граждан, которые в настоящее время находятся на территории Украинского государства, немедленно покинуть нашу страну.