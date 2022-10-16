Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», заявление Нахмана Шайя выглядит так:

«Утром сегодня, 16 октября, стало известно о том, что Тегеран передает Москве баллистические ракеты. Больше не остается ни единого сомнения в том, какую позицию сейчас должен занять Израиль в начатом Россией кровавом конфликте. Настал тот час, когда Украина должна получить военную помощь, как она ее получает от государств-участников Североатлантического Альянса и Соединенных Штатов Америки».

Насколько известно, ранее сегодня американское издание The Washington Post отметило, что от представителей сферы американской безопасности поступила информация о том, что Тегеран увеличивает собственные обязательства поставлять оружие войскам Путина для дальнейшего осуществления войны на территории Украинского государства. В частности, отмечалось о вероятных поставках ракет класса «земля-земля», а также беспилотных ударных летательных аппаратов «Араш-2».