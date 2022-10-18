Власти Якутии решили помогать родственникам мобилизованных на войну против Украины свежими овощами борщевого набора. В качестве бонуса руководство региона обещает семьям призывников доставлять продуктовый паек на дом, информирует «НБН» со ссылкой на местный телеканал.

Местный чиновник сообщил, что родственники мобилизованных жителей Якутска получаь одноразовый набор овощей, если обратятся в Центр поддержки семей участников «спецоперации». Паек состоит из лука, свеклы, моркови, капусты и картофеля.

Отметим, что власти Сахалина обещают раздать семьям мобилизованных по пять килограммов мороженой камбалы. Намерены поддержать родственников новобранцев путинской армии и в Бурятии, там руководство региона расплатится за призывников дровами.