Как информирует «НБН», российские пропагандистские СМИ со ссылкой на сообщение главы Минздрава РФ сообщили, что в результате падения военного самолета Су-34 в Ейске погибли тринадцать человек. В частности трое детей. Еще девятнадцать человек получили ранения различной степени тяжести.

В свою очередь Министерство чрезвычайных ситуаций России подтвердило тот факт, что во время поисково-спасательных работ в Ейске были обнаружены тела еще десятерых погибших в результате падения военного самолета на жилой дом. Таким образом, общее количество погибших достигает тринадцати человек.

Известно также и о том, что спасатели уже завершили работы по разбору завалов в Ейске.

Напомним, ранее вчера мы уже публиковали материал о ситуации в Ейске после падения военного самолета Су-34 на многоквартирный жилой дом.