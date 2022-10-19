Специалисты ISW в своем отчете отмечают, что «частичная» мобилизация в Российской Федерации провоцирует социальные расколы и большую маргинализацию этнических меньшинств, информирует «НБН».

По мнению аналитиков, расстрел новобранцев путинской армии на полигоне в Белгородской области вероятно был спровоцирован этническим и религиозным спором.

Этот инцидент с мобилизованными привел к яростным ксенофобским высказываниям о мигрантах из Центральной Азии и других периферийных социальных групп.

В частности, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал миграционную политику РФ, заявив, что мобилизация якобы выявила трещины в этой системе.

Политик обвинил российских военных комиссаров в том, что они набирают в армию граждан, которые «угрожают безопасности» страны, а также в том, что они допускают к службе выходцев из Средней Азии. На этом Миронов не остановился, предложив решить проблему с помощью моратория на предоставление гражданства РФ жителям Таджикистана.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что Кремль мог заключить с Ираном договор о поставках новых беспилотников Arash-2, которые якобы обладают уникальными возможностями, для их использования в войне против Украины.