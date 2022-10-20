Как информирует «НБН» со ссылкой на BBC, во время своего выступления Лиз Трасс сказала следующее:

«Я осознаю… Принимая к вниманию ситуацию, я не могу выполнить мандат, на который меня избрали в Консервативной партии».

Кроме того Трасс добавила, что у нее была встреча с руководителем Комитета Грэмом Брэди. В ходе разговора они договорились о дате следующих выборов.

Сами же выборы нового премьера в Британии должны состояться на следующей неделе.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Лиз Трасс сделала громкое заявление относительно Украины на Генассамблее ООН.