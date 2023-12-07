Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Sky News.

Дословно из обнародованного Кэмероном сообщения:

Давайте не просто замораживать эти деньги, а лучше направим их на восстановление Украины, и, если хотите, это будет авансом в счет репараций, которые Россия должна будет как-то выплатить за незаконное вторжение, которое она начала.

В это же время он добавил, что рассмотрел абсолютно все аргументы по конфискации активов и не увидел ничего, что могло бы его убедить в том, что это плохая идея.

Помимо того, он призвал Соединенные Штаты Америки утвердить новое финансирование помощи Украине после того, как республиканцы отказались поддерживать соответствующий проект закона в Сенате.

Если Штаты таки проголосуют за пакет помощи Украине, то это предаст огромный импульс странам Европы, — подчеркнул напоследок глава МИД Великобритании.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Сенат США не проголосовал за проект закона о выделении Украине дополнительной помощи.