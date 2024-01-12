Как информирует «НБН», об этом говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте Офиса президента Украины.

Известно, что Соединенное Королевство возглавит Коалицию способностей морской безопасности и внесет весомый вклад в развитие морского флота Украинского государства.

В самом тексте соглашения говорится следующее:

Коалиция морской способности имеет своей целью поддержать Украину, чтобы она стала полноценным контрибутором морской безопасности в Черном и Азовском морях до 2035 года и дальше.а

Цель такой коалиции – это помощь Вооруженным силам Украинского государства в возможности в будущем сдерживать и противодействовать угрозам и возобновлять экономическую деятельность. Также нужно продвигать нашу страну в оперативную совместимость с Организацией Североатлантического договора в морской сфере.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что руководитель внешнеполитического ведомства Чехии сделал заявление о том, что Европа должна увеличить военную помощь Украине, назвав причины.