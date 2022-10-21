Как информирует «НБН», в сообщении российского пропагандистского агентства РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ и сайт Пентагона, говорится, что во время разговора Ллойд Остин подчеркнул необходимость поддержания коммуникации.

В сообщении говорится:

«Двадцать первого октября текущего года состоялись телефонные переговоры между министрами обороны США и России Ллойдом Остином и Сергеем Шойгу соответственно. В ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуация в Украине».

Немного позже о разговоре между министрами также информацию подтвердили и в Пентагоне.

В это же время ни одна из сторон не говорит о том, по чьей инициативе состоялся этот телефонный разговор.

Дословно из обнародованного Пентагоном сообщения:

«Глава ведомства Остин подчеркнул важность поддержания линий коммуникации в условиях продолжающейся войны против Украины».

Напомним, ранее стало известно о том, что якобы Путин готовится уволить Шойгу.