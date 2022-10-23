Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», лидер оппозиции Израиля Биньямин Нетаньяху, партия которого «Ликуд» является фаворитом предстоящих выборов в парламент (согласно соцопросам), заявил:

«Меня об этом не так давно уже спрашивали (поставки оружия Украине, — ред.). Я ответил, что этот вопрос обязательно будет мной рассмотрен, но только тогда, когда я приду на должность премьера».

Кроме того, Биньямин Нетаньяху также сообщил, что его просили стать посредником между страной-агрессором Российской Федерацией и Украинским государством, когда Путин начал широкомасштабное вторжение на украинскую землю. Однако решение этого вопроса он тогда оставил тогдашнему главе правительства Нафтали Бенету.

Он добавил, что если ему удастся в очередной раз возглавить правительство Израиля, то такая возможность у него появится в очередной раз.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в правительстве Израиля заговорили о поставках оружия Украине.