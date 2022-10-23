Как информирует «НБН», об этом сообщают российские и украинские телеграм-каналы, публикуя момент падения самолета.

Согласно обнародованным сообщениям, летчики, которые управляли этим самолетом, погибли. Причем, как сообщается, погибли они еще до того, как самолет упал. Есть информация, что они якобы задохнулись в кабине самолета. На связь они не выходили весьма длительное время. Не исключено, что могла произойти разгерметизация, что привело к смерти военных РФ, управляющих авиасредством.

Также известно, что на месте падения военного самолета загорелся жилой дом. Очевидцы публикуют видео произошедшего в Сети.

Официальной информации о других жертвах ЧП в Иркутске пока что нет.

Напомним, буквально несколько дней назад подобный инцидент произошел в Ейске, где военный самолет рухнул прямо на девятиэтажный жилой дом.