Как информирует «НБН» со ссылкой на Deutsche Welle, согласно словам генсека Альянса Столтенберга, НАТО должно увеличить поставку всего, чтобы ВСУ имели возможность воевать всю зиму.

В частности, речь идет о поставках генераторов, палаток, а также зимней одежды.

Дословно из заявления Йенса Столтенберга:

«Приближается зима. Это тоже было главным посылом встречи глав оборонных ведомств Организации Североатлантического договора. Нам нужно увеличить поставки всего. В первую очередь – это зимняя одежда, генераторы, палатки. Это нужно для того, чтобы украинцы смогли продлить военные действия на протяжении всей зимы».

По словам Столтенберга, все то вооружение, которое уже поставили Украине союзники и партнеры НАТО, продемонстрировало огромное влияние. Это и стало одной из причин, почему Россия не смогла добиться преимущества в воздухе, а также контроля над воздушным пространством Украинского государства.

Ранее Столтенберг рассказал, какое вооружение Украина должна получить от НАТО в первую очередь.