Власти Ижевска на фоне так называемой частичной мобилизации и многочисленных провалов оккупантов в Украине решили задобрить население, информирует «НБН».

Горожанам предложили придти на бесплатную раздачу арбузов в воскресенье, 23 октября, которая прошла достаточно эпично – голодная толпа бросилась поднимать дармовую добычу с земли. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале «Украина 365».

Местные жители устроили драку за плоды, в которой больше всего досталось детям и пенсионерам. Горожане беспощадно давили друг друга в битве за арбузы, которые, как предположили в Сети, оккупанты вывезли из Украины.

Напомним, что эпичная перепалка произошла в июне в Москве во время раздачи луковиц тюльпанов. Тогда за бесплатные «зародыши» цветков подрались пенсионерки.