Как информирует «НБН», в отчете Института изучения войны (ISW, США) говорится, что защитники Украины, по всей вероятности, смогут взять под собственный контроль правый берег Херсонской области до конца текущего года.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Позиция российских войск в верхней части Херсонской области, по всей вероятности, является неустойчивой. Украинские силы, вероятно, смогут освободить от захватчиков РФ верхнюю часть Херсонщины уже до конца 2022 года».

Кроме того, в Институте изучения войны считают, что оккупанты РФ готовятся к обороне Херсона и не отходят полностью с правобережной части области. Некоторые российские военные блогеры, на которых делает ссылку ISW, утверждают, что Кремль «сдаст»

Херсон, так как попытка его удержать может привести к поражению.

Помимо того, военные России не подготовили инфопространство для военного поражения в Херсонской области по состоянию на двадцать четвертое октября.

Напомним, ранее мы уже публиковали перехват ГУР МОУ разговора одного из оккупантов со своими родственниками.