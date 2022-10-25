В Республике Бурятия местные чиновники обещали подарить дрова женам, одиноким матерям и родителям старше 60 лет из семей призванных на «спецоперацию» в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Сообщалось, что до 10 кубических метров твердого топлива выделят на одну семью и до 20 метров кубических родственникам новобранцев ВС РФ, которые проживают на местности, приравненной к районам Крайнего Севера. В результате родственники мобилизованных «компенсацию» от властей так и не получили, о чем сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам руководителя региона, призывники армии России, которых отправили воевать в Запорожскую область, стали задавать вопросы о выдаче дров их семьям. Чиновник отметил, что местные власти приняли не самые лучшие правила, поэтому многие родственники мобилизованных не могут получить твердое топливо.

Отметим, что в каждом российском регионе заявили о поддержке семей новобранцев оккупационных сил. Власти Сахалина анонсировали выдачу мороженой рыбы за мобилизованных, а в Якутии обещают одноразовую помощь – овощи из так называемого борщевого набора.