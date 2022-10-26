Как информирует «НБН» со ссылкой на РИА «Новости», за тренировочными пусками наблюдал глава Кремля Владимир Путин.

В обнародованном материале говорится, что тренировочными запусками с авиационных, морских, а также наземных стратегических сил сдерживания руководил Владимир Путин. В ходе мероприятия были осуществлены практические пуски баллистических и крылатых ракет.

В Кремле утверждают, что на Камчатке были выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Пуск был выполнен с «Плесецка». Также из акватории Баренцева моря была запущена баллистическая ракета «Синева».

Российские пропагандистские ресурсы также опубликовали видео якобы пусков вышеуказанных ракет.

Напомним, ранее Джо Байден сделал заявление относительно возможности применения Россией ядерного оружия в войне против Украины.