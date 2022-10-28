Шойгу заявил, что мобилизация в РФ завершилась: глава Минобороны озвучил количество мобилизованных которые уже в Украине

Глава оборонного ведомства государства-агрессора Российской Федерации Сергей Шойгу во время разговора с главой Кремля Владимиром Путиным доложил, что на территории России якобы частичная мобилизация уже завершилась. Более того, он озвучил, какое количество мобилизованных было уже отправлено на территорию Украины.

Как информирует «НБН» со ссылкой на российский пропагандистский ресурс РИА «Новости», согласно словам Шойгу, по состоянию на сегодняшний день в Украину было отправлено уже 82 тысячи новых мобилизованных военных. А в общей сложности в России были мобилизованы три сотни тысяч человек. Средний возраст призванных достигает тридцати пяти лет.

По словам главы оборонного ведомства России Сергея Шойгу, 218 тысяч мобилизованных россиян в настоящее время проходят боевое слаживание на полигонах.

В боевых действиях из 82 тысяч мобилизованных, отправленных в Украину российских военных, участие в боевых действиях принимают 41 тысяча.

Дословно из заявления Сергея Шойгу:

«Отправку граждан, которые были призваны по мобилизации, сегодня, двадцать восьмого октября, мы уже завершили. Оповещение граждан также завершено. Была выполнена установленная вами задача в три сотни тысяч человек. Сейчас не планируем больше никаких дополнительных задач».

Напомним, ранее мы уже писали об ответе ОПУ на заявление Медведева о том, что Украина должна пойти на условия России в плане так называемой «специальной военной операции», а на самом деле – преступной войны РФ против украинского народа.