Как информирует «НБН» со ссылкой на «Гордон», по словам Блинкена, первые системы будут готовы к отправке в Украину уже в ноябре.

Дословно из заявления госсекретаря США:

«Вашингтон будет и далее вместе с партнерами и союзниками, которых более пятидесяти, оказывать поддержку украинскому народу, защищающему мужественно собственную независимость и свободу. Сейчас мы осуществляет определенную работу, чтобы можно было поставить Киеву средства ПВО, в том числе две системы NASAMS. Об их предоставлении уже было заявлено ранее. Они будут готовы к доставке в Украину уже в следующем месяце. Также мы работаем с партнерами и союзниками над тем, чтобы обеспечить доставку их собственных систем противовоздушной обороны в Украину».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Минобороны США официально объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи.