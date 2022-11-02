Соответствующее видео с российским дипломатом появилось во понедельник, 31 октября, в Telegram-канале МИД страны-агрессора, информирует «НБН».

В ролике во время прочтения стиха Пушкина Лавровым показали кадры заседания «Большой семерки», изображение президента США Джо Байдена на фоне американского флага и символы славы РФ. Цитируя Пушкина, соратник Путина призвал «оставить» Россию, назвав войну «семейной враждой».

Произведение русского поэта глава внешнеполитического ведомства рассказал на камеру в рамках участия в телевизионном проекте «Слово классика» пропагандистского «Первого канала» и Минкульта РФ.

Отметим, что ранее Лавров заявил о готовности страны-оккупанта к переговорному процессу с Западом. На высказывания министра иностранных дел РФ резко отреагировал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.