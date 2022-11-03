В белорусском городе Молодечно Людмилу Самак приговорили к году лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура требовала два года колонии, информирует «НБН» со ссылкой на правозащитную организацию «Вясна».

В сентябре прошлого года женщину задержали на вокзале, она собиралась ехать в больницу лечиться от туберкулеза. Самак сидела на скамейке и пила спиртное, к ней подошли полицейские, что ей не понравилось.

Женщина стала громко ругаться и возмущаться, назвала Лукашенко «козлом» и заявила, что нелегетимный президент «платит своим милиционерам, которые ничего не делают». Высказывания в адрес диктатора полицейские зафиксировали на видео.

Правозищитники отмечают, что Самак больна туберкулезом, имеет хронические проблемы с употреблением алкоголя и несколько судимостей.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что ему «осточертело» быть у власти 30 лет, однако озвучил «причину», по которой он не хочет, чтобы Беларусью управляли другие люди.