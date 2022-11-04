Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», в сообщении Министерства обороны США говорится:

«Данные пакет военной помощи Украине подчеркивает неизменную приверженность Вашингтона поддержке Киева, осуществив поставки того, что наиболее необходимо для Украины. Также мы наращиваем потенциал ВСУ для того, чтобы Украинское государство могло защитить собственный суверенитет в долгосрочной перспективе».

Так, стало известно, что в новый пакет военной помощи войдет финансирование модернизации ракет противовоздушной обороны, 45 отремонтированных танков Т-72Б, которые будут оснащены современной оптикой, броней и связью, 1100 тактических БПЛА Phoenix Ghost, четыре десятка бронированных речных катеров, финансирование модернизации 250 бронемашин охраны M1117, тактические защищенные системы связи, а также наблюдения. Также в пакет военной помощи включено финансирование для обучения, технического обслуживания и поддержания.

Стоит добавить, что с того момента, когда в США правит президент Байден, Украина уде получила помощь в сфере безопасности на 18,9 миллиарда долларов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Италия предоставила Украине значительное количество тяжелой артиллерии.