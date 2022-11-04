Как информирует «НБН», заявление российского диктатора процитировало пропагандистское информационное агентство РИА «Новости».

Дословно из заявления Путина:

«Мы имеем 318 тысяч. Добровольцы идут, и их количество не сокращается. Сейчас боевые задачи выполняют уже 49 тысяч из них. Все остальные мобилизованные пока что занимаются подготовкой».

Ранее из заявления главы оборонного ведомства Российской Федерации Сергея Шойгу стало известно о том, что на территории страны-агрессора России уже завершилась мобилизация для участия в боевых действиях против Украины. При этом министр отмечал, что на войну в Украину из новых мобилизованных граждан уже были отправлены 82 тысячи россиян, а не 49, как сказал Путин.