Соответствующий указ, подписанный президентом-агрессором, появился на портале правовой информации Российской Федерации. Документ позволит набирать в путинскую армию граждан, которые совершили тяжкие преступления, информирует «НБН».

В частности, на военную службу в рядах оккупантов будут призывать россиян с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжкого преступления.

В то же время Путин якобы не разрешил участвовать в «спецоперации» россиянам, которые совершали теракты, захватывали заложников, организовывали незаконные вооруженные формирования, осуществляли сексуальное насилие в отношении детей, а также неправомерно завладевали железнодорожным, водным или воздушным транспортом.

Кроме того, норма не распространится на граждан, которые осуждены за публичные призывы к экстремизму, вооруженный мятеж, госизмену, шпионаж, насильственный захват власти и посягательство на жизнь государственного деятеля.

Напомним, что кремлевский диктатор озвучил количество россиян, которых мобилизовали, и сколько из их числа уже участвуют в «СВО» на территории Украины.