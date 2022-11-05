Как информирует «НБН» со ссылкой на US News & World Report, глава внешнеполитического ведомства Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян впервые признал, что Тегеран оказал помощь Российской Федерации беспилотными летательными аппаратами.

Но при этом он добавил, что сама передача БПЛА якобы проходила еще до начала полномасштабного вторжения войск страны-оккупанта в Украину.

Дословно из заявления министра иностранных дел Ирана во время его встречи с журналистами в Тегеране:

«Нами было передано ограниченное количество беспилотников Российской Федерации. Но это произошло еще за несколько месяцев до того, как в Украине началась война».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ВСУ пояснили украинцам, в чем опасность иранских ракет и каким способом им можно противодействовать.