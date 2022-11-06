Как информирует «НБН», специалисты Института изучения войны (ISW, США), заявили, что в обмен на поставки дронов-камикадзе войскам России, Иран хочет помощи в реализации ядерной программы.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Российская Федерация закупает системы вооружений иранского производства, чтобы решить проблему истощения собственно арсенала высокоточных боеприпасов».

Согласно мнению аналитиков, Иран, по всей вероятности, уже использует зависимость Российской Федерации от этих систем вооружений иранского производства для того, чтобы обратиться к Москве с просьбой о помощи в реализации собственной ядерной программы.

В отчете ISW говорится:

«Просьба о помощи в ядерной сфере, а также признание поставок беспилотных летательных аппаратов, это является показателями того, что официальные представители Тегерана, по всей вероятности, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с Российской Федерацией, в которых они будут равноправными партнерами».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что во внешнеполитическом ведомстве Ирана на официальном уровне признали поставки беспилотников стране-агрессору Российской Федерации.