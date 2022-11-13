Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW, США).

Согласно информации, озвученной военными аналитиками, Путину все труднее успокоить часть собственного електората из-за неспособности российских военных достичь своих максималистских целей по свержению власти в Украине, а также захвату всей этой страны.

Теперь же такие пропутинские, националистически настроенные пропагандисты, к примеру, Владимир Соловьев, все чаще начинают требовать от Москвы и высшего военного командования полной преданности их достижению целей в Украине. Более того, Соловьев даже призвал к проведению полной мобилизации и увольнению некомпетентных чиновников после того, как из Херсона бежали россияне.

Путину, как говорится в сообщении ISW, нужно обязательно, чтобы поддержка сохранилась. По всей видимости, он приказала некоторым своим пропагандистам подавить любого рода критику вывода войск РФ из Херсона, так как многие государственные телевизионные новостные программы опускают, или же преуменьшают последствия вывода войск.

Все большие сомнения среди крайних российских националистов относительно преданности Владимира Путина российской идеологии снижают привлекательность Владимира Путина среди российских националистов.

Также в ISW указывают на то, что чиновники из Российской Федерации одобряют принудительный вывоз детей с оккупированных территорий Украинского государства в Россию. В том числе, захватчики сделали заявление относительно запланированного принудительного перемещения более сорока тысяч детей Херсонской области в РФ.

В это же время сами захватчики признают, что система ухода за украинскими детьми является ненадлежащей.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что войска РФ можут в очередной раз нанести массированный ракетный удар по Украине.