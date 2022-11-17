В Сети появилось видео, где белорусский диктатор рассказывает о своем незабываемом опыте езды на тракторе МТЗ-50 «Беларусь». Лукашенко опозорился перед журналистами, рассказывая о нереальных возможностях сельскохозяйственного транспорта, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Нелегитимный президент РБ уверял представителей СМИ, что ему удалось развить скорость трактора, которая в пять раз больше предусмотренной для такой машины.

«Можно на любой скорости ехать», — объяснял журналистам самопровозглашенный лидер белорусов.

Диктатор отметил, что он якобы развил скорость трактора до 280 км/ч, испугавшись, что сельскохозяйственная машина «взлетит как самолет», учитывая, что ее реальная транспортная скорость составляет 50 км/ч.

Ранее соцсети насмешили кадры, где Лукашенко показывал, как он намерен помочь пережить зиму «замерзающим братьям» в странах Европы.