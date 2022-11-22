Кремлевские пропагандисты все чаще устраивают истерики в прямом эфире из-за поражений российских оккупантов в Украине. Кроме того, псевдожурналисты в своих студиях начали конфликтовать с политиками на фоне военных неудач, информирует «НБН».

Недавно скандал вспыхнул в ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Соответствующий фрагмент программы появился в Telegram-канале советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Соловьеву не понравилось, что руководство страны не хочет продлевать службу в армии до двух лет. Соответствующие претензии пропагандист озвучил члену фракции «КПРФ» Леониду Калашникову. В свою очередь депутат начал упрекать рупора Кремля.

«Вот встаньте всей фракцией и идите воевать, если в Думе ничего не можете», — выдал недовольный пропагандист. Ранее в программе Соловьева звучали призывы к Кремлю подумать о захвате двух азиатских стран.