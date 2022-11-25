Как информирует «НБН» со ссылкой на ERR, глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг заявил, что в настоящее время государство-оккупант Российская Федерация в настоящее время накапливает боеприпасы, чтобы уже весной использовать их для новых атак по Украине.

Дословно из заявления Гросберга:

«Россия потратила приблизительно две трети собственных боеприпасов, или меньше этого».

В результате на протяжении последних недель у оккупантов фиксируется снижение наступательной активности на украинской территории.

При этом представитель разведки Эстонии добавил, что для ограниченных операций, а также при экономии расходования боеприпасов, Росси хватит их еще примерно на один месяц.

Кроме того, согласно мнению Гросберга, в настоящее время Российская Федерация занимается накапливанием боеприпасов для использования их против Украины уже следующей весной.

Как вариант, агрессор сделает попытку закупить эти ракеты и беспилотники у Ирана, а также Северной Кореи. Помимо прочего, оккупанты также вывозят боеприпасы с Республики Беларусь.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что Украина не капитулирует перед Россией в обмен на электричество.