Как информирует «НБН», сообщение об этом обнародовали такие издания, как «БелТА» и «Радыё Свабода».

В это же время пока нет никакой информации о том, почему скоропостижно скончался высокопоставленный беларуский чиновник.

Стоит отметить, что информацию о внезапной смерти главы МИД Беларуси подтвердил и пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Согласно его словам, буквально накануне Макей обсуждал рабочие планы на неделю.

Дословно из сообщения Анатолия Глаза:

«Несколько часов тому назад скончался Владимир Макей. Его смерть ничего не предвещало. Для всех нас это большая потеря».

Известно, что уже покойному Макею было 64 года. На должности главы Министерства иностранных дел Беларуси он был с 20 августа 2012 года.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин вскоре может ликвидировать президента Беларуси Лукашенко, чтобы получить управление белорусскими Вооруженными силами.