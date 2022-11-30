Как информирует «НБН», российские средства массовой информации утром, тридцатого ноября, поспешили сообщить о масштабном пожаре, который произошел на территории ТЭЦ в Перми. За сегодня это уже второй объект в России, на котором произошел пожар.

Согласно данным российских средств массовой информации, площадь возгорания достигла 1500 метров квадратных. К территории, где произошел сильный пожар, были вызваны все местные службы в городе.

С территории энергетического объекта были эвакуированы 500 человек. Также существует угроза перехода огня на другие здания, которые находятся рядом с ТЭЦ в Перми.

В свою очередь целый ряд телеграм-каналов, ссылаясь на очевидцев происшествия, опубликовали видео с места инцидента.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о масштабном пожаре на территории нефтебазы в Брянской области.