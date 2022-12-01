Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ«, на официальном сайте правительства ФРГ говорится, что Берлин передал Киеву десять беспилотных надводных кораблей, запасные части до вертолетов, три укладчика мостов. Но и это еще не все.

Также Германия намерена отправить для нужд Вооруженных сил Украины еще семь самоходных артиллерийских установок Gepard. Отмечается, что в списках запланированной для передачи военной помощи Германии появились пункты о семи «Гепардах», а также сотни тысяч аптечек.

Буквально вчера, насколько известно, представитель Федеративной республики Германия говорил о целях канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украинскому государству больше «Гепардов».

При этом правительство Германии из соображений безопасности не говорит публично о датах, а также способах доставки вышеперечисленной военной помощи Украине.

Ранее мы писали о том, как известный политолог Андрей Пионтковский высказался о военной помощи США.