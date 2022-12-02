Издание «Сибирь.Реалии» сообщает о том, что сотрудники фонда возрождения исторического наследия «Гуннский фонд» отправят на Донетчину юрты, которые шестнадцать веков назад кочевники использовали в военных походах, информирует «НБН».

Председатель фонда Олег Булутов объяснил, что в переносных жилищах новобранцы путинской армии смогут пройти шаманские обряды. В частности, колдуны-знахари в юртах будут «возвращать души» мобилизованных, которые испугались взрывов, «лечить» сотрясение мозга или «поправить» позвоночник раненному.

К шаманам смогут обращаться как военные, так и гражданские, в независимости от национальности. Пока что не известно, в каком именно месте будут установлены такие юрты.

Пока Бурятия «помогает» мобилизованным РФ на фронте, семьи новобранцев российской армии в этом регионе не могут получить обещанные властью «компенсации».