Касьянов сообщил, что Тбилиси отклоняет запросы Киева о военной помощи для нашей страны. На высказывание отреагировал грузинский политик, обвинив Украину в том, что она якобы хочет втянуть его государство в войну, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Грузия Онлайн».

По словам Мдинарадзе, его страна не хочет быть стороной вооруженного конфликта и будет поддерживать мир. Глава фракции «Грузинская мечта» убежден, что у Киева нет ожиданий от Тбилиси относительно поставок вооружения, он просто хочет втянуть Грузию в войну.

Политик добавил, что его государство оказывает Украине «безусловную политическую и гуманитарную помощь сверх масштабов и пределов своих возможностей», однако военную поддержку не предоставляло и делать этого не будет.

Напомним, что Украина вскоре получит военную помощь от Германии. Правительство ФРГ сообщило, что передадут для ВСУ.