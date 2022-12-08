В эфире пропагандистского ток-шоу «60 минут» генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский предположил, что на территории Российской Федерации есть множество людей, которые симпатизируют Украине. По его словам, это даже не десятки и не сотни этнических украинцев, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Obozrevatel.ua.

Ведущая программы Ольга Скабеева отметила, что среди украинских беженцев, которые находятся на территории страны-агрессора, могут найтись люди, способные устроить диверсии.

Таким образом рупоры путинского режима начали настраивать российское население против тех, у кого есть украинские корни, и против украинских переселенцев, которые были вынуждены выехать с оккупированных территорий, где идут боевые действия, в РФ.

Напомним, что ранее Скабеева в эфире предположила, что Россия может потерпеть поражение в войне и стала пугать россиян судом в Гааге.