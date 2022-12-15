Как информирует «НБН», местные жители города начали публиковать в социальных сетях видео и сообщения, на которых слышны соответствующие звуки.

В частности, телеграм-канал «Типичный Курск» пишет:

«В Курске громко. Подписчики информируют о двух хлопках. Это произошло в районе аэродрома».

Вскоре после подобного рода сообщений начали появляться и видео со звуками взрывов.

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил:

«Над Курским районом сегодня вечером сработала система противовоздушной обороны».

При этом он добавил, что в результате происшествия пострадавших и «каких-либо разрушений» нет.

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ прокомментировали «хлопки» на территории авиабаз в России.