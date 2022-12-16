Как информирует «НБН», в своем ежедневном отчете эксперты ISW отметили, что даже в случае наступления оккупационных сил страны-агрессора Российской Федерации на Киев из территории Беларуси, им вряд ли удастся захватить столицу.

Именно таким образом аналитики Института изучения войны ответили на заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, заявившего в интервью The Economist, что Российская Федерация готовит порядка двухсот тысяч новых военнослужащих и может в очередной раз пойти наступлением на Киев.

Согласно мнению американских экспертов, даже в случае, если Россия таки пойдет в очередной раз в наступление на Киев, она не будет иметь больше успеха, чем это было в феврале 2022-го.

Оценки аналитиков ISW говорят о том, что войско агрессора весьма деградировало с начала полномасштабного вторжения в Украину. В настоящее время у армии России нет такой мощности, которая была вначале вторжения. Однако даже тогда, в феврале 2022 года, наступление захватчиков на столицу Украинского государства было обречено на провал.

Также в Институте изучения войны обратили внимание и на то, что сейчас войска Украины весьма хорошо подготовлены к вероятной встрече с врагом под Киевом. Кроме того, были созданы оборонительные укрепления.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщили о двух инструментах, которые одновременно использует Путин для войны в Украине.