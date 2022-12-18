Как сообщает «НБН«, об этом сказано в материале издания The Telegraph.

«Руководитель Вооруженных Сил Британии настаивает на более тесном общении с Россией, так как это поможет не допустить гиперболизацию в отношениях стран Запада с РФ, так как результатом волны российских атак стало погружение во тьму некоторых городов Украины», — приводит издание слова Радакина.

Также известно, что в последний раз визит генерала в Москву состоялся в феврале, прямо перед началом полномасштабной войны российской армии в Украине. По данным СМИ, генерал продолжает общаться со своим российским коллегой Валерием Герасимовым, причем этому никак не помешало ухудшение отношений Британии и РФ.

«Хочется, чтобы это общение стало еще более регулярным. Мне бы хотелось, чтобы контакты с российской стороной усилились, даже если эти разговоры окажутся трудными. Эти отношения продолжаются», — сказал Радакин. Он считает, что нужно всячески стараться в дальнейшем сохранять контакты с Россией.

Ранее стало известно об очередном пакете военной помощт от Великобритании Украине.