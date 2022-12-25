Как информирует «НБН», во время интервью в программе «Москва. Кремль. Путин», которое транслировал телевизионный канал «Россия-1», Путин заявил, что 99,9 процента россиян «готовы все положить в интересах родины».

При этом он подчеркнул, что не сильно осуждает тех, которые ставят собственные интересы выше государственных.

Дословно из заявления российского диктатора:

«Здесь нет ничего необычного. Однако это лишний раз доказывает, что Российская Федерация является осой страной».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимир Путин рассказал, почему же на территории Украины произошла война.