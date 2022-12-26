В эфире российского телевидения псевдожурналистка обратилась к украинцам, заявив, что якобы россиянам не доставляет удовольствия совершать преступления против них, информирует «НБН».

«Я не знаю ни одного человека в России, включая Владимира Путина, которому то, что сейчас происходит, доставляло бы удовольствие», — цинично заявила пропагандистка.

Симоньян переложила вину за атаки оккупантов на Украину на президента Владимира Зеленского и украинское правительство, отметив, что якобы они «заставили» Россию начать кровопролитие.

«Поверьте, мы не хотели и не хотим, нам не нравится все это. Нам грустно это все», — соврала пособница путинского режима.

В завершение своей речи псевдожурналистка призвала Киев «завязывать» с войной, чтобы она не переросла в ядерную, а также перестать «насиловать» украинцев, которые якобы не хотят жить с ними.

«Или мы будем продолжать делать то, что мы делаем», — пригрозила Симоньян.

Ранее пропагандистка в эфире росТВ рассказала, куда она собирается вместе с Путиным.