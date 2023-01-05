Как информирует «НБН», об этом говорится в материале ISW (Институт изучения войны, США).

Как известно, двадцать восьмого декабря государственные СМИ Ирана писали, что в скором времени Тегеран получит от Москвы 24 истребителя Су-35. В обмен на это Иран предоставит Минобороны России баллистические ракеты и беспилотники собственного производства.

В свою очередь российский блогер заявил, что системы высокоточного оружия позволят силам агрессора наносить более высокоточные удары по тылам ВСУ, которые защищены западными зенитными и противоракетными системами, нежели они наносят сейчас своей пилотируемой авиацией.

Американские высокопоставленные чиновники сообщали девятого декабря, что Россия предоставляет беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирана в обмен на системы вооружений, которые произведены Тегераном.

Таким образом, как отмечается в материале, Иран и Россия строят новый трансконтинентальный торговый маршрут в обход санкций и «иностранного вмешательства».

Эксперты отмечают, что официальные лица России и Ирана могут частично осуществлять переговорный процесс о торговом маршруте для поддержки более последовательных поставок оружия между двумя странами.

Ранее стало известно об отказе Германии от экономической помощи Ирану в результате поставок Тегераном России беспилотников для ударов по Украине.