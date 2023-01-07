Как информирует «НБН», представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что уже пятнадцатого января в РФ могут объявить о «дополнительной мобилизации». В том числе, она будет проходить на территории столицы России Москвы и в Санкт Петербурге.

Согласно словам Черняка, в Вооруженные силы государства-агрессора будут мобилизованы до пятисот тысяч россиян.

Цитата из сообщения представителя военной разведки Украины:

«Мобилизация, проект указа о которой уже существует, на этот раз также будет проходить в крупных российских городах, таких как Санкт-Петербург и Москва. Вооруженные силы Российской Федерации попадут те мужчины, которые в настоящее время работают в социальной сфере, а также отраслях, которые приносят прибыл экономике России».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что глава Минобороны Украины Алексей Резников высказался о необходимости проведения дополнительной мобилизации в Украине.