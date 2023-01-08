Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в интервью CNN Turk заявил, что полномасштабная война в Украине затягивается из-за российских обстрелов, а это значит, добиться прекращения огня и решить конфликт за столом переговоров будет еще труднее.

Говоря о диалоге Эрдогана с лидерами Украины и России, Калын отметил, что президент Турции призвал Путина и Зеленского в взаимному прекращению огня.

Дословно из заявления Ибрагима Калына:

«Это говорит о том, что война по состоянию на сегодняшний день имеет тенденцию к тому, чтобы зайти в тупик. Как видно нам сейчас, ни одна из сторон не в состоянии в настоящее время одержать решающую победу на поле боя. Но мы продолжим работать над прекращением огня на фронте, особенно вокруг ЗАЭС. Ведь именно Запорожская атомная электростанция – это самая большая угроза безопасности для всех».

Когда Калын затронул тему объявленного Россией в одностороннем порядке «прекращения огня», то отметил, что «именно российские обстрелы продолжают эту войну и усложняют любого рода переговоры». Как следствие, Турция рассчитывает на то, что Украина присоединиться к призыву и получится установить более длительное перемирие.

Напомним, ранее вчера мы уже писали о том, что несмотря на объявленное Путиным «прекращение огня», россияне обстреляли Харьковскую область.