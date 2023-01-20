Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге заявила, что передавать танки Abrams для украинской армии сейчас бесмысленно, информирует «НБН».

По ее словам, такие боевые машины сложно обслуживать, поскольку они требуют особого вида топлива в отличие от немецких танков Leopard и британских Challenger, которым нужен дизель и их легче обслуживать.

«Они могут маневрировать на больших участках территории, перед тем, как им понадобится дозаправка», — рассказала Сингх о преимуществах боевых машин Великобритании и ФРГ.

Представитель Минобороны США напомнила, что Вашингтон уже согласился предоставить для армии Украины боевые машины пехоты Bradley и продолжает подталкивать другие государства к поставкам необходимых вещей и оборудования Киеву.

Напомним, что разведка Соединенного Королевства оценила решение россиян отправить на фронт свои новейшие танки Т-14 «Армата».