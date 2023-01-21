Как передает «НБН«, об этом сказано в сообщении пресс-службы Пригожина.

Известно, что у бизнесмена написали лаконичное письмо на английском и русском языках, которое было адресовано координатору Совета национальной безопасности США Джону Кирби.

«Уважаемый господин Кирби! Я хотел бы вас спросить: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер», — подчеркивается в письме.

Напомним, что вчера, 20 января, поступила информация, что в скором времени Соединенные Штаты намерены ввести дополнительные санкции в отношении российской частной военной компании «Вагнер» за оказание помощи российским военнослужащим в войне в Украине.

Текст указа, подписанного американским президентом Джо Байденом, определяет ЧВК «Вагнера» как преступную организацию, из-за чего все его активы в США будут заморожены. Более того, американских граждан лишат права на оказание помощи данной частной военной кампании финансово или через предоставление средств, товаров или услуг.