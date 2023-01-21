Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Україна», такое заявление озвучил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Так, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли администрация Байдена идею предоставить Украине самолеты F-16, дипломат ответил, что США позитивно реагируют на любого рода помощь войскам Украины. Согласно его словам, это относится как к советской технике, так и современным средствам.

Дословно из заявления Карпентера:

«Мы давно уже придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники, это является их делом. Конечно же, мы поддерживаем бесчисленные вклады, которые наши союзники сделали для Украины».

По его словам, он ожидает, что Соединенные Штаты Америки поддержат идею союзников о передаче истребителей Украине.

«Как следствие я ожидаю, что в Соединенных Штатах Америки будет широкая поддержка наших союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад», — подытожил дипломат.

Напомним, ранее мы писали о том, что Джо Байден заявил, что Украина получит всю необходимую для борьбы с РФ помощь.